Spätestens mit der Rede von Benjamin Netanjahu an die Libanesen - in der er Muslime, Christen und Drusen zu einem Aufstand gegen die Hisbollah ermutigte - sei klar, so Sadeq, dass es Israel auch darum gehe, innere Konflikte zwischen den Bevölkerungs- und Religionsgruppen zu provozieren. Sie meint: Von einem Libanon, in dem die alten Wunden des Bürgerkriegs und innere Fronten wieder aufgingen, könnte für Israel vielleicht weniger Gefahr ausgehen.