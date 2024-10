Libanon: Lage in Beirut nach dem israelischen Luftangriff

In Beirut zeigt sich das Ausmaß der israelischen Luftangriffe: Geflüchtete kampieren in Parks und auf Straßen. Millionen Menschen sind im Libanon auf der Flucht, die Lage bleibt dramatisch.

Wenn man in diesen Tagen vor allem abends durch Beirut geht, dann fallen sie sofort auf: die vielen Geflüchteten, die hier überall kampieren. In Parks schlafen, auf der Straße, auf öffentlichen Plätzen oder am Strand.