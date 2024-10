Nahost-Experte schätzt Israels Bodenoffensive im Libanon ein

Kurzfristig gebe es jedoch einen klaren Profiteur: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. So lange Kampfhandlungen und Krieg andauerten, gebe es keine Neuwahlen. So könne der Politiker nicht abgewählt und nachfolgend der Korruption angeklagt und verurteilt werden. Vergangene Woche hatte er auf der UN-Generaldebatte in New York eine Waffenruhe im Libanon abgelehnt