Hamas-Kommandeur getötet: Angriff auch im Norden Libanons

Israels Luftwaffe hat nach Angaben örtlicher Sicherheitsquellen in der Nacht mehrere Ziele weit im Landesinneren des Libanon angegriffen. Wie die radikalislamische Hamas mitteilte, wurde bei einem Luftangriff nahe Tripoli im Nordwesten ein Anführer der Al-Kassam-Brigade getötet - der militärische Teil der Hamas. Es handele sich um Said Attallah Ali, auch dessen Frau und zwei Töchter seien ums Leben gekommen. Berichten zufolge war es der erste israelische Angriff in dieser Region seit langem.