UN: 100.000 Menschen aus Libanon nach Syrien geflohen

Seit einer Woche fliegt Israel massive Luftangriffe gegen Hisbollah-Ziele im Libanon. Am Sonntag wurden dabei nach jüngsten libanesischen Angaben mindestens 105 Menschen getötet. Auch der Hisbollah-Beschuss auf Israel aus dem Libanon nahm in den vergangenen Tagen weiter zu, insbesondere nach der Tötung des langjährigen Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah und weiterer hochrangiger Milizvertreter am Freitag bei einem israelischen Luftangriff in Beirut.