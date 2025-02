Libyen: Massengräber mit Migranten entdeckt

In Massengräbern im Südosten von Libyen sind die sterblichen Überreste von fast 50 Migranten entdeckt worden. Die Behörden teilten an diesem Sonntag mit, ein Grab mit mindestens 19 Leichen und ein weiteres mit mindestens 30 Toten seien in der Stadt Kufra gefunden worden. Die Nachrichtenagentur dpa meldete unter Berufung auf die libysche Staatsanwaltschaft ein Massengrab mit mindestens 28 Toten nördlich von Kufra.

David ist seit zwei Jahren in Italien. In libyschen Abschiebelagern hat er auf der Flucht Gewalt erfahren, Menschen sterben sehen. Online-Propaganda verschleiert solche Erfahrungen.

Das erste Massengrab mit 19 Leichen sei am Freitag auf einem Bauernhof in Kufra entdeckt worden, teilte die Sicherheitsdirektion mit. Die Behörden veröffentlichten auf ihrer Facebook-Seite Bilder, die zeigten, wie Polizisten und Mediziner im Sand graben und die in Decken eingewickelten Leichen bergen. Die Hilfsorganisation al-Abrin, die Migranten in Ost- und Südlibyen unterstützt, teilte mit, einige der Opfer seien offenbar erschossen und dann in dem Massengrab verscharrt wurden.