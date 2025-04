Lieferkettengesetz der EU kommt ein Jahr später

Das Lieferkettengesetz der Europäischen Union kommt ein Jahr später als bislang beschlossen. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmten am Donnerstag in Straßburg mit breiter Mehrheit für einen Vorschlag der EU-Kommission, nach dem die ersten Vorschriften des Gesetzes erst ab dem 26. Juli 2028 gelten sollen. Ein weiteres Jahr später soll die EU-Richtlinie dann voll greifen. In den kommenden Monaten könnten zudem weitere Lockerungen folgen.