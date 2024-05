Nauseda gegen Simonyte : Litauen: Stichwahl um Präsidentenamt nötig

13.05.2024 | 06:20 |

Die erste Runde der Präsidentenwahl in Litauen ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Amtsinhaber Nauseda und Regierungschefin Simonyte ziehen nun am 26. Mai in eine Stichwahl.