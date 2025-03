Litauen: US-Soldaten im Schlamm versunken? Suche geht weiter

In Litauen dauern die Suche nach vier vermissten Soldaten aus den USA und die Bergung ihres metertief im Schlamm versunkenen Militärfahrzeugs weiter an. Auf dem Truppenübungsplatz in Pabrade versuchen Helfer nach Angaben von Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene unverändert, den in einem sumpfigen Gewässer entdeckten Panzer zu bergen. In einem Radiointerview sagte sie: