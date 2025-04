London: Proteste nach Urteil zu trans Menschen

Proteste in Großbritannien für Transrechte

Die Menschenmenge auf dem weltberühmten Londoner Parliament Square war bunt und laut. Tausende haben am Wochenende in Großbritannien gegen ein Urteil des obersten Gerichts demonstriert.

Das Gericht hatte am vergangenen Mittwoch geurteilt, dass bei Fragen der Gleichstellung das biologische Geschlecht entscheidend ist - nicht das soziale oder empfundene Geschlecht. Das Urteil sorgte für viel Diskussion und zog am Wochenende Tausende auf die Straßen.

In Großbritannien hat das oberste Gericht entschieden, dass nur geborene Frauen als auch Frauen gelten. Transfrauen fallen demnach nicht darunter.

Plakate: "Transrechte sind Menschenrechte"

Botschaften wie "Transrechte sind Menschenrechte" und "Kein Feminismus ohne Transfrauen" standen auf den Schildern und Fahnen der Demonstrierenden in London. Auch in Edinburgh in Schottland, wo der Rechtsstreit seinen Ursprung hatte, gingen Menschen auf die Straße.