Randale in England: Britische Polizei erwartet Gewaltwelle

Die britische Polizei hat sich am Mittwoch auf eine weitere Welle der Gewalt von rechtsextremen Gruppen vorbereitet. Die Behörden befürchteten, dass Ausschreitungen in bis zu 30 Städten und Ortschaften im ganzen Land geplant sein könnten. Sie mobilisierten etwa 6.000 speziell ausgebildete Beamte, um auf mögliche Krawalle zu reagieren. Der Londoner Metropolitan Police Service teilte mit, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Hauptstadt zu schützen.