Umweltzone und City-Maut: So wird Autofahren in London teuer

Wer in London mit dem Auto fahren möchte, wird zur Kasse gebeten - manchmal sogar zweimal, je nach Auto. In der Stadt gelten sowohl eine City-Maut für die Innenstadt als auch eine kostenpflichtige Umweltzone im gesamten Stadtgebiet . Die Stadt will so einerseits Autofahrer aus ihren Fahrzeugen locken und andererseits die Abgase in der Luft reduzieren.