Albrecht von Lucke: USA auf der Seite der Autokraten

Gerade vereinbarten hochrangige Vertreter der USA und Russlands in Saudi Arabien bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine zusammenzuarbeiten. Ohne Beteiligung der Ukrainer und der Europäer. Die hätten "nicht mal einen Platz am Katzentisch" bekommen, konstatiert der Politologe Albrecht von Lucke in der Sendung "Kulturzeit".