Massive Luftangriffe auf Ukraine - viele Tote

Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen sind in der Ukraine nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Dutzende weitere wurden verletzt. Im ganzen Land herrschte Luftalarm. "An 22 Orten wurden feindliche Luftangriffe gemeldet, und an 15 Orten fielen Trümmer von abgeschossenen Raketen und Drohnen herab", meldete die Luftwaffe.