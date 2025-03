Russland hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Kampfdrohnen angegriffen. Nach Behördenangaben kamen dabei mindestens drei Menschen ums Leben.

Am 20. März gelang es der Ukraine , den Luftwaffenstützpunkt Engels in der russischen Region Saratow mit Hilfe von Langstreckendrohnen zu treffen. Mehrere russische Social-Media-Konten dokumentierten große, starke Explosionen nach dem Angriff.

Luftwaffenstützpunkt: wichtige Basis für russische Angriffe

Von Engels aus wurden seit Beginn des Krieges Dutzende von Marschflugkörpern auf die Ukraine abgefeuert. Der Stützpunkt verfügt über große Mengen an Marschflugkörpern und Gleitbomben, die von diesen Bombern eingesetzt werden.

Großteil des Munitionsarsenals offensichtlich zerstört

Satellitenbild von Zerstörungen auf dem Luftwaffenstützpunkt Engels, Russland, am 21.03.2025

Kursk: Ukrainische Truppen weitgehend zurückgedrängt

Die Autoren der Militäranalyse

... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

... leitet das Programm "Europas Zukunft" für die Bertelsmann Stiftung in Berlin. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt.

Zudem haben sie die ukrainischen Truppen an allen Rändern des verbleibenden kleinen Vorsprungs zurückgedrängt, so dass nur noch drei kleine Siedlungen unter ukrainischer Kontrolle sind.

Saporischschja: leichte russische Vorstöße

An der Saporischschja-Front kam es zu einer geringfügigen Eskalation. Nach einer langen, relativ ruhigen Phase rücken die russischen Truppen zwischen Stepove und Maly Schtscherbaky leicht vor.

Trotz Gesprächen mit Trump sei Moskau nicht interessiert an einem Frieden in der Ukraine, so Militäranalyst Hendrik Remmel. Die militärische Lage sei für Putin aussichtsreich.

20.03.2025 | 20:13 min