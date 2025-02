"Dieser Kuss, mit all der Aufmerksamkeit, den er in der ganzen Welt erregt hat, ist Zeichen eines Klimas der Belästigung und des Machtmissbrauchs gegen Frauen, vor allem in einer so harten Umgebung wie dem Fußball", sagt Marisa Soleto, Direktorin der Stiftung Frauen. Der Fall Rubiales sei ein spanisches " Me Too ". "Se acabó" - Schluss jetzt - war damals auf den Unterstützungsplakaten bei vielen Fußballveranstaltungen aus Solidarität mit Hermoso zu lesen gewesen.