Belarus: Zum Tode verurteilter Deutscher begnadigt

Quelle: Mikhail Metzel/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa

Der Präsident von Belarus , Alexander Lukaschenko, hat den zum Tode verurteilten Deutschen Rico K. begnadigt. Das teilte das Präsidialamt in Minsk mit, wie die Staatsgentur Belta am Dienstag berichtete.

Der Rettungssanitäter, der in Deutschland zuletzt in Salzgitter gearbeitet haben soll, wurde dem belarussischen Menschenrechtszentrum Wjasna zufolge Anfang November 2023 in Belarus verhaftet.