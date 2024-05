Macron und Scholz betonen Freundschaft

Wie jede langjährige Freundschaft braucht auch die deutsch-französische regelmäßig Bestätigung. Und an gegenseitigen Liebesbekundungen fehlte es nicht in den vergangenen drei Tagen.

... schließt Emmanuel Macron etwa seine Rede an die Jugend auf dem Europafest in Dresden . Gut 15.000 Menschen haben sich versammelt, berichten lokale Medien. Unter ihnen viele Jugendliche, von denen einige nach eigener Aussage sogar früher Schulschluss bekommen haben, um bei dem Fest dabei sein zu können.

Rede von Emmanuel Macron beim Europa-Fest "Fête de l’Europe" in Dresden.

Macron in Deutschland: Ein Fest mit ernsten Zwischentönen

Ab nachmittags wummert der Bass bei Live-Konzerten. Auf den Bildschirmen: Junge Menschen springen im Takt vor der Frauenkirche in Dresden, ihre Europafähnchen zappeln in der Menge. Bilder machen Politik. Und das sind Bilder, wie Macron sie sich wünschen dürfte.

ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann berichtet vom deutsch-französischen Regierungstreffen in Meseberg.

Deswegen sind die Zwischentöne bei diesem Staatsbesuch auch immer wieder ernst. Die Demokratie müsse verteidigt werden, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag. Und Macron appelliert bei seiner Rede an die Jugendlichen auch an deren eigene Verantwortung: