Paris wirft Moskau "Manipulation von Informationen" vor

Macron: Russische Kommentare "bizarr und bedrohlich"

So hieß es in der Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau, Schoigu habe seinem französischen Amtskollegen im Hinblick auf das Massaker in der Crocus City Hall mit mindestens 144 Toten gesagt, dass das "Kiewer Regime nichts ohne Zustimmung seiner westlichen Betreuer macht". Dann fügte Schoigu demnach hinzu: "Wir hoffen, dass die französischen Geheimdienste nicht darin verwickelt waren."