Frankreich-Wahl: Warum Macron sich verrechnet haben könnte

Er tritt an, um zu gewinnen. Das versichert Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor der Parlamentswahl immer wieder kampfeslustig. Doch wie der Liberale bei der Neuwahl der Nationalversammlung an diesem Sonntag seine Mehrheit auch nur beisammenhalten - geschweige denn ausbauen - will, das vermag in Frankreich derzeit kaum jemand zu erklären.