Ukraine-Krieg: Macrons Weckrufe für Europa

Gebremst wird hingegen oft aus Berlin. Das liegt nicht nur an der Ungewissheit, jetzt vor der Bundestagswahl . Es hat auch historische Gründe. In Deutschland wiegen die Beziehungen zu den USA schwerer als in Frankreich, das über einen - wenn auch kleinen - nuklearen Schutzschirm verfügt. "Ich glaube, hier in Paris müssen sich sehr viele Leute auf die Lippe beißen, um nicht triumphal den Deutschen entgegen zu halten: Wir haben es euch doch gesagt. Seit Jahren. Seit Jahrzehnten. Aber ihr habt darauf vertraut, dass die Amerikaner zu ihrer transatlantischen Identität zurückfinden", meint Jacob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.