Macron bei Trump: Ratschläge zur Ukraine laufen ins Leere

Trump kommentierte all das nicht mehr. Er beendete die Pressekonferenz. Ob Macrons Visite wirklich Wirkung entfaltet, bleibt abzuwarten. Am Donnerstag will ja der britische Premierminister Keir Starmer den amerikanischen Präsidenten weiter bearbeiten. Vielleicht, so hofft man in der französischen Delegation, fallen die freundschaftlichen Ratschläge Macrons bis dahin doch noch auf fruchtbaren Boden.