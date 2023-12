Frankreichs Zweifel: Macron hinterfragt Israels Kriegsziele

Nach dem Auslaufen der Feuerpause im Gazastreifen hat Frankreich Israel vor einem langen Krieg in Nahost gewarnt und den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung angemahnt. Der Krieg gegen die Terrororganisation Hamas sei "an einem Punkt angekommen, an dem die israelischen Behörden ihr Ziel und erwünschten Endzustand genauer definieren müssen", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag am Rande der UN-Klimakonferenz in Dubai