Ukraine-Treffen in Riad - Major: "Beunruhigende Entwicklung"

Das Gespräch mit Claudia Major hier in voller Länge.

Wie kann es zu einem Kriegsende in der von Russland angegriffenen Ukraine kommen? Im saudischen Riad haben sich dazu erstmals seit Kriegsbeginn 2022 hohe Vertreter der US-Regierung mit einer russischen Delegation getroffen. Nicht eingeladen war die Ukraine selbst oder Vertreter europäischer Staaten.

Sehen Sie oben das komplette Interview und lesen Sie es nachfolgend in Auszügen. Das sagt Claudia Major zu ...

... der Bedeutung der Gespräche zwischen Russland und den USA

Major sieht in den Gesprächen in Riad, dass "die USA und Russland zu einem Großmachtdenken zurückgekommen" sind. Das bedeute, dass große Staaten entscheiden würden und kleine Staaten dies als "Verfügungsmasse und Spielball" mittragen müssten. Mit Blick auf die europäischen Staaten erklärt Major, dass diese nichts zu den Verhandlungen beitragen könnten. Ihn bliebe deshalb nichts anderes als zuzuhören und die Entscheidungen zu ertragen.

Das ist eine zutiefst beunruhigende Entwicklung für uns in Europa.

... ist Politikwissenschaftlerin und seit 2020 Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Im März 2025 wird sie Senior Vice President für Transatlantische Sicherheitsinitiativen des German Marshall Fund.

Mit der russischen Festlegung, dass die Ukraine zwar Mitglied der EU , aber nicht Teil der Nato werden dürfe, zeige Putins Regime erneut, dass Russland über das angegriffene Nachbarland bestimmen wolle. "Wir sehen wieder die Idee, die Ukraine in einen Vasallenstaat zu verwandeln", erklärt Major.

Viereinhalb Stunden berieten US-Außenminister Rubio und sein russischer Counterpart Lawrow in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad über das Schicksal der Ukraine.

... der Rolle, die Deutschland zukommt

Bereits am Montag hatten sich mehrere europäische Spitzenpolitiker in Paris getroffen, um das gemeinsame weitere Vorgehen zu besprechen. Dabei ging es auch um eine mögliche Absicherung der Ukraine, sollte es zu Verhandlungsergebnissen kommen. Großbritannien, Schweden und Frankreich positionierten sich klar an ukrainischer Seite. Auch Deutschland müsse ein Zeichen setzen, erklärt Major.