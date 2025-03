Ukraine-Krieg: Kiew wird nicht auf Nato-Beitritt verzichten

Treffen zwischen US-Unterhändler und Putin angesetzt

Über Details von ersten Gesprächen in Russland wisse der ukrainische Botschafter noch nichts. "Es lässt sich jetzt noch nicht herausstellen, was Gegenstand und Ergebnisse sind und wir hoffen, dass wir in den nächsten Stunden auch darüber gebrieft werden", so Makeiev.