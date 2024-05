Ballermann: Alkoholverbot in Straßen und am Strand

Noch 6 Stunden

Bußgelder von bis zu 1.500 Euro : Mallorca: Alkoholverbot am Ballermann

10.05.2024 | 16:56 |

Kein Sangria am Strand, kein Bier vor dem Mega Park: Die Regierung der Balearen verbietet am Ballermann Alkoholkonsum auf offener Straße. Das Dekret soll zeitnah in Kraft treten.