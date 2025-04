Das maltesische Programm zum Erwerb der Staatsbürgerschaft ist das Tor in die EU , mit all ihren Vorzügen, denn Malta gehört zu den 27 EU-Mitgliedsstaaten. Das Programm richtet sich an wohlhabende Menschen außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Insgesamt können dadurch 1.500 Investoren zu EU-Bürgern werden, und von den Vorteilen der Union profitieren. Wer einen maltesischen Pass besitzt, kann ohne Visa in insgesamt 185 Länder weltweit reisen, darunter auch alle EU-Mitgliedsländer.