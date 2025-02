Marc Fogel: Aus Russland freigelassener US-Bürger zurück

Kurz vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat US-Präsident Donald Trump hochrangige Mitglieder seiner Regierung nach Russland und in die Ukraine geschickt. Dabei erwirkte der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, in Russland die Freilassung des dort inhaftierten amerikanischen Lehrers Marc Fogel.

"Präsident Trump, Steve Witkoff und die Berater des Präsidenten haben einen Austausch ausgehandelt, der ein Zeichen des guten Willens seitens der Russen und ein Zeichen dafür ist, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um den brutalen und schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden", sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, am Dienstag. Hintergrund ist, dass Trump derzeit versucht, die Grundlage für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu schaffen.

Fogel war 2022 verurteilt worden

Putin hatte im August inhaftierte russische Kriminelle in den USA durch einen Austausch gegen Amerikaner freibekommen, darunter Evan Gershkovich. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs kam auch der in Berlin verurteilte "Tiergartenmörder" auf freien Fuß.

Trump bezeichnete die Freilassung als eine Geste des guten Willens zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Den Deal mit Russland bezeichnete er auf Nachfrage von Journalisten als "sehr fair, sehr vernünftig". Trump kündigte zudem an, dass "morgen noch jemand freigelassen wird". Weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht, fügte aber hinzu, dass es sich um eine "sehr besondere" Person handele. Russland äußerte sich zunächst nicht dazu.

Zuvor hatte Trump gesagt, dass er nun auf neue Beziehungen zu Moskau hoffe, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Wir wurden sehr nett von Russland behandelt", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. "Ich hoffe, dass dies der Beginn einer Beziehung ist, in der wir diesen Krieg beenden können."

Auch unter Biden-Regierung Gefangenenaustausche

Der US-Bürger Fogel hatte als Lehrer an einer US-Schule in Moskau gearbeitet. Bis Mai 2021 genoss er laut russischen Behörden als Angestellter der US-Botschaft in Moskau diplomatische Immunität. Im Juni 2022 wurde er wegen Drogenschmuggels zu 14 Jahren Haft verurteilt, nachdem bei einer Zollkontrolle am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Marihuana und Cannabisöl in seinem Gepäck gefunden worden waren.