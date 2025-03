Marine Le Pen in Frankreich verurteilt: Das politische Ende?

Die langjährige Gallionsfigur der extremen Rechte in Frankreich wurde zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Davon muss Le Pen zwei Jahre mittels elektronischer Fußfessel verbüßen, zwei Jahre wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Sie und acht andere ehemalige EU-Abgeordnete des RN wurden neben zwölf Assistentinnen und Assistenten, die im Parlament der Europäischen Union scheinbeschäftigt wurden, schuldig gesprochen. Zwischen 2004 und 2016 hat die Partei systematisch europäische Gelder veruntreut und für Ausgaben in der Pariser Zentrale verwendet.

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wurde in einem Betrugsprozess schuldig gesprochen. Welche Folgen hat das Urteil? ZDF-Korrespondent Walde berichtet aus Paris.

Le Pen darf bei Präsidentschaftswahl nicht antreten

Besonders weitreichend ist das Urteil auch hier für Marine Le Pen: Die wichtigste Widersacherin von Präsident Emmanuel Macron darf sich fünf Jahre lang nicht mehr für politische Ämter in Frankreich bewerben.

Damit ist ihr Plan, 2027 bei den Präsidentschaftswahlen zum vierten Mal anzutreten, de facto hinfällig. Daran ändert auch die Ankündigung, in Berufung zu gehen, nichts. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung.

Das Urteil trifft den Rassemblement National hart. Jahrelang war Marine Le Pen das Aushängeschild. In Umfragen für die Präsidentschaftswahlen 2027, bei denen Amtsinhaber Macron nicht erneut kandidieren darf, lag sie zuletzt deutlich vorne.

Tritt Jordan Bardella in Le Pens Fußstapfen?

Doch ob Jordan Bardella schon in die großen Fußstapfen treten kann, wird parteiintern kritisch diskutiert. Und dennoch könnte der 29-jährige Parteichef gefordert sein, das politische Vakuum zu füllen, das Le Pen am rechten Rand hinterlässt.

RN könnte Urteil für eigene Zwecke nutzen

Nach der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich lag die extreme Rechte vorn.

So oder so warnen Stimmen im linken Lager davor, die extreme Rechte nun zu früh abzuschreiben. So erklärt Emmanuel Gregoire von der Parti socialiste: