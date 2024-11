Le Pen vor Gericht: Worum es beim Prozess geht

Ein "schädliches System"

Die Staatsanwaltschaft fordert für Marine Le Pen fünf Jahre Haft, davon drei auf Bewährung. Darüber hinaus soll sie fünf Jahre lang nicht mehr in politische Ämter gewählt werden dürfen. Und das sogar, falls sie in Berufung gehen und das Verfahren sich in die Länge ziehen sollte. Hinzu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro.