Nato-Generalsekretär: Diese Aufgaben erwarten Mark Rutte

Der ehemalige niederländische Ministerpräsident Mark Rutte ist neuer Nato-Generalsekretär. Nach rund zehn Jahren im Amt übergab Jens Stoltenberg den Posten in einer Zeremonie im Hauptquartier der Nato in Brüssel.

Der Nato-Generalsekretär stehe "klar an der Seite der Ukraine" und werde alles tun, dass "die Koordinierung in Europa verbessert wird", so Roderich Kiesewetter (CDU) vom Auswärtigen Ausschuss.

01.10.2024 | 5:36 min