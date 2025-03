EVP-Chef bei "Markus Lanz": Weber fordert EU-Präsidenten

Manfred Weber und Dietmar Bartsch zu Gast in der Sendung "Markus Lanz".

Wie die ukrainische Regierung nach gemeinsamen Gesprächen in Saudi-Arabien erklärte, unterstützt sie den US-Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe in der Ukraine

Ein Vorschlag, den der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber (CSU) als "unser gemeinsames Ziel" bezeichnete, obwohl in Dschidda keinerlei Vertreter der Europäischen Union am Verhandlungstisch Platz genommen hatten.

Europa groß und historisch denken

"Weil wir derzeit nicht die Tools, die Macht, die Verfahren dafür haben, um unser Gewicht in die Waagschale zu werfen", wie er am Donnerstagabend bei "Lanz" einräumte. Der EVP-Chef sagte:

Der Chef der größten Fraktion im EU-Parlament sagte: "Wenn Sie mich fragen, dann ist Europa heute in der Aufgabe, direkt einen gewählten Präsidenten der Europäischen Union zu haben."

Weber: Entscheidung nach Mehrheit statt Einstimmigkeit

Dieser Kontinent wird nur dann in der Welt von morgen eine Rolle spielen, wenn wir gemeinsam mit einer Stimme sprechen.

Derzeit könne die EU außenpolitisch nur mitreden, "wenn wir einen einstimmigen Beschluss fassen". So habe Viktor Orban letzte Woche "wieder den gesamten Laden blockiert". Ungarns Präsident hatte eine gemeinsame Ukraine-Erklärung der 27 EU-Mitgliedsstaaten vereitelt.

Weber sei es "leid, das zu hören" und wünsche sich, dass "dieses Europa endlich in der Lage ist, die Einstimmigkeit abzuschaffen und per Mehrheit zu entscheiden".

Mit dem EU-Krisengipfel sollte gezeigt werden, "Europa kann und Europa will", erklärt ZDF-Korrespondentin Lara Wiedeking. Aber "bis es so weit ist, ist man noch auf die USA angewiesen".

Bartsch: Europa ohne Bedeutung

Europa hat keine Bedeutung. Jetzt wird so getan, als wenn wir mit dem Militärischen diese Bedeutung kriegen würden.

In der Wirtschaft seien wir "eine Macht und respektiert", entgegnete Weber, "dort spielen wir eine Rolle". Aber: "Dort, wo wir nationalen Egoismus haben, weil es nicht gelungen ist, eine Verteidigungsunion aufzubauen, dort sind wir schwach, dort sind wir irrelevant."

Beim Gipfel der EU in Brüssel einigte sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten auf eine Investition in die europäische Verteidigung. Einzig Ungarn schloss sich nicht an.

