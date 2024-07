Nach Trump-Attentat: "Mehr Gewalt im US-Wahlkampf möglich"

Der einzige Grund, warum die Wahl auf Vance gefallen ist, ist, dass der in den letzten Wochen immer wieder in jedes Mikrofon gesagt hat, dass er sich - anders als Mike Pence - am 6. Januar 2021 Trump nicht in den Weg gestellt hätte. Er hat diesen versuchten Staatsstreich, den Sturm aufs Kapitol, mehrfach verharmlost und gesagt, dass er die Zertifizierung der Electoral-College-Stimmen als Vizepräsident nicht durchgewunken hätte.