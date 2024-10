Warum Melania Trump sich bei Abtreibung positioniert

Melania Trump belässt es an dem Tag an dem die Guardian darüber berichtet, wie deutlich sie sich für das Recht auf Abtreibung ausspricht nicht dabei, dass darüber berichtet wird. Auf allen Social-Media-Plattformen postet die ehemalige First Lady ein Video in dem sie sagt, es gebe bei dem Thema individuelle Freiheit "keine Kompromisse".