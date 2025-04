Ich denke, die Beziehungen zwischen Kanada und Europa sind sehr stark, und unser Ziel ist es, sie weiter zu vertiefen. Fragen wirft eher das Verhältnis zwischen den USA und dem Rest von uns auf. Ich habe schon in der Vergangenheit gesagt: Die Beziehungen zwischen Kanada und den USA werden nie wieder so sein wie zuvor. Wir waren die besten Nachbarn, die besten Verbündeten und die besten Freunde der USA. Als Präsident Trump den Handelskrieg gegen uns begann, waren wir völlig überrascht. Natürlich hat es das Vertrauen in unsere Nachbarn erschüttert.