Italien und die US-Zölle: Was Meloni bei Trump erreichen will

Beide haben ein ähnliches Problem: die AfD in Deutschland und die Lega in Italien. Mit dem Unterschied, dass die Lega eine führende Position in der italienischen Regierung einnimmt und der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini von der Lega-Partei aus seinen Sympathien für Trump kein Geheimnis macht. Salvini kann derzeit den "eisernen Trumpianer" spielen, während Meloni ein europäisches Auftreten an den Tag legen muss.