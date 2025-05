Merz in Paris: Das erwartet Frankreich vom neuen Kanzler

Die Euphorie in Paris und die Erwartungen an Merz sind groß. Macron sucht in ihm einen neuen engen Partner, einen Mitantreiber in Europa für die ihm so wichtigen Themen. Ganz oben auf der Liste dürften Macrons Vorstellungen für ein souveränes, verteidigungsfähiges Europa stehen. Merz zeigt sich demgegenüber nicht abgeneigt und hat immer wieder signalisiert, dass auch er mehr Unabhängigkeit von den USA anstrebe.