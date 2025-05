Desinformation aus Kreml: Propaganda-Schlacht um Merz' Kiew-Reise

"Unglaubliche Aufnahmen", schreibt die dortige Sprecherin Maria Sacharowa in ihrem Telegram-Kanal . Dazu teilt sie ein Video und drei Fotos, die Merz, den britischen Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Zug auf dem Weg in die Ukraine zeigen. Die drei stehen an einem Tisch in einem Zugabteil, posieren für Fotos.