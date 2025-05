Merz: "Keinerlei" Grenze für Waffenreichweite

"Wir werden alles tun, was in unseren Kräften steht, um die Ukraine auch militärisch weiter zu unterstützen", sagte Merz beim "WDR Europaforum 2025" auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin.

Auch am letzten Tag des Gefangenenaustauschs gab es in der Nacht massive Luftangriffe auf die Ukraine. Mindestens zwölf Menschen, unter ihnen Kinder, kamen dabei ums Leben.

Merz spricht Taurus-Lieferung an Ukraine nicht explizit an

In Deutschland läuft die Diskussion um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Moskau hat Berlin vor der Lieferung solcher Waffen an Kiew gewarnt: Dies würde Deutschland zur direkten Kriegspartei machen, so die Drohung. Dieser Waffentyp kam in dem Gespräch mit Merz aber nicht explizit zur Sprache.