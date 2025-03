Gespräch über Ukraine-Hilfen: Selenskyj telefoniert Merz

Bei dem Treffen am Sonntag in London hatten die europäischen Verbündeten Selenskyj nach dem Eklat im Weißen Haus am Freitag den Rücken gestärkt. Zudem ging es um Pläne für eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine. Bei dem EU-Gipfel am Donnerstag soll es um die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie gehen. Hebestreit sagte, er sei "skeptisch", dass es am Donnerstag in Brüssel schon ein Ergebnis geben werde.