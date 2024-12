Merz fordert Aufnahmestopp für Syrer und will Rückführungen

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad keine weiteren Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen. "In jedem Fall ist richtig, jetzt nicht weitere Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen", sagte Merz am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".