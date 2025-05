Waffenlieferungen: Ukraine unterstützt Merz' neue Geheimhaltung

Merz hatte gleich nach seinem Amtsantritt in Abstimmung mit Verteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) entschieden, die detaillierte Veröffentlichung aller Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen. Damit kehrt er zu einer Praxis zurück, die es in den ersten Monaten nach der russischen Invasion von Februar bis Juni 2022 unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegeben hatte.