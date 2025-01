Nach Meta-Ankündigung : Ist das EU-Recht wirksam gegen Fake-News?

von Jan Henrich und Daniel Heymann 09.01.2025 | 20:32 |

Der Meta-Konzern kündigt das Ende seiner bisherigen Faktenchecks in den USA an. Könnten Digital-Gesetze in Europa verhindern, dass Plattformen in Desinformation versinken?