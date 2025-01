Instagram unterdrückt politische Hashtags

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, da kündigte Meta -Chef Mark Zuckerberg in einem viel beachteten Statement einen Kurswechsel für sein Unternehmen an . "Mehr Meinungsfreiheit" versprach der US-Amerikaner für seine Social-Media-Plattformen, und nahm im gleichen Zug Faktencheck-Initiativen zurück. Diese hätten in den vergangenen Jahren zunehmend zu "Zensur" geführt, so Zuckerberg.