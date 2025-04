Meta vor Gericht: Warum der Prozess wichtig ist

Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss sich in den USA gegen Vorwürfe des Marktmissbrauchs wehren. Meta-Chef Mark Zuckerberg wies am Montag zum Auftakt des Kartellverfahrens in Washington D.C. die Anschuldigung zurück, sein Unternehmen habe ein Monopol bei Online-Netzwerken geschaffen.