Trotz Trumps Zolldrohung bleibt Mexiko entschlossen: Die Angst vor Abwanderung wächst, doch Experten sehen die Strafzölle als Signal an die USA - nicht an den Industriestandort Mexiko.

Der Handelskrieg des US-Präsidenten gegen Kanada, China und Mexiko hat begonnen. Alle drei Länder kündigten an, mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Japanischer Autobauer soll Verlegung planen

Rund 320.000 Nissan-Autos würden derzeit aus Mexiko in die USA exportiert. "180.000 Nissan-Arbeitsplätze sind wegen der Trump-Zölle" in Gefahr, warnt "El Sol de Mexico". Die gleiche Zeitung berichtet zu Wochenbeginn: "Honda hat sich entschieden, die nächste Generation des Civic Hybrid im US-Bundesstaat Indiana und nicht in Mexiko zu produzieren". Grund sei, mögliche Zölle auf eines seiner meistverkauften Automodelle zu vermeiden, berichtet das Blatt unter Berufung auf fachkundige Kreise.