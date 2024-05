Trumps Ex-Anwalt Cohen: Vom treuen Mitarbeiter zum Kronzeugen

Im Schweigegeldprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump hat dessen ehemaliger Anwalt Michael Cohen den Präsidentschaftsbewerber persönlich für die Zahlung an den Pornostar Stormy Daniels verantwortlich gemacht. "'Just do it'" ("Tun Sie es einfach") habe Trumps Anweisung gelautet, sagte Cohen am Montag vor dem Gericht in New York.