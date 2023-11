SPD-Außenpolitiker: Israel muss Gebiete von Hamas befreien

"Die Israelis haben einen Anspruch darauf, wieder in Frieden und Sicherheit leben zu können", sagt Michael Roth (SPD), der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, im ZDF. "Hamas hat die Hoffnung auf Frieden zerstört." 13.11.2023 | 6:36 min

"Laut der WHO sei das Al-Schifa-Krankenhaus jetzt nicht mehr funktionsfähig", berichtet ZDF-Reporter Stefan Schlösser zur Lage in Israel. 13.11.2023 | 3:03 min

Roth: Israel hat Anspruch auf Leben in Frieden und Sicherheit

"Der Bundeskanzler hat Recht, wir müssen Israel darin unterstützen, die palästinensischen Gebiete von Hamas zu befreien", sagte Roth weiter. Die Israelis hätten einen Anspruch darauf, wieder in Frieden und in Sicherheit leben zu können.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Roth verteidigte zugleich weitere humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen gegen Bedenken, diese könnten in die Hände der Hamas fallen. "Es geht hier um Menschen in einer lebensbedrohlichen Situation und nicht, um Geld für die Terroristinnen und Terroristen", betonte Roth. Geliefert würden vor allem sauberes Wasser, Medikamente und Lebensmittel. Dabei arbeite man mit Hilfsorganisationen zusammen, die jahrzehntelange Erfahrungen in Krisengebieten hätten.