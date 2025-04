Die Zahl der irregulären Grenzübertritte in die EU sei im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, das ergibt eine vorläufige Erhebung der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Insgesamt um 38 Prozent. Vor allem über das Mittelmeer und die Weltbalkanroute seien deutlich weniger Menschen illegal in die EU gelangt. Deutlich angestiegen ist die Zahl der illegalen Grenzübertritte in die EU an der östlichen Grenze: Als Teil der hybriden Kriegsführung schleust vor allem Belarus Migrantinnen und Migranten über Polen in die EU. Insgesamt wurden 239.000 illegale Grenzübertritte festgestellt, laut Frontex.Quelle: Frontex