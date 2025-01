Weniger irreguläre EU-Migration 2024: Das sind die Gründe

Irreguläre Migration in die Europäische Union ist 2024 deutlich zurückgegangen. Es seien 239.000 illegale Grenzübertritte festgestellt worden, 146.000 oder 38 Prozent weniger als im Jahr zuvor, teilte die europäische Grenzschutzagentur Frontex am Dienstag in Warschau mit. Zuvor waren die Zahlen über drei Jahre in Folge kontinuierlich angestiegen.